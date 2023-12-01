اليوم.. انطلاق التصفيات النهائية لبطولة أفريقيا للرياضات الذهنية بنادي المقاولون العرب

تنطلق، اليوم الجمعة، بنادي المقاولون العرب التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة أفريقيا 2024 للرياضات الذهنية والتي ينظمها الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء بمشاركة نحو 150 لاعبا يتأهل أفضل 50 لاعبا منهم للمشاركة في البطولة القارية التي تستضيفها مصر خلال شهر أغسطس المقبل ويشارك بها أكثر من 25 دولة إفريقية، منها: الجزائر، ليبيا، تونس، المغرب، جنوب أفريقيا، نيجيريا، السودان، مالي، إثيوبيا، جزر القمر، السنغال،كينيا وغيرها من الدول الأفريقية.



ويقول الدكتور محمد مندور رئيس الاتحاد إن البطولة تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب وتنمية مواهبهم وتفجير طاقاتهم الإبداعية.



وأضاف «مندور» أن هذه النهائيات سبقها إقامة نحو 14 مرحلة من التصفيات خلال العام الجاري في 8 محافظات وبمشاركة 1250 لاعبا ينتسبون إلى 30 مؤسسة تعليمية، و 14 هيئة رياضية، منها: نادي المقاولون العرب الرياضي، نادي الصيد، نادي الغردقة، نادي رأس غارب، وغيرها من الهيئات الشبابية وتنافسوا في رياضات الذاكرة، الحساب الذهني، مكعب روبيك، وغيرها من الرياضات الذهنية.