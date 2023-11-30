عميد معهد الأورام: تحسين جودة ورعاية مرضى الأورام باستخدام مناهج مبتكرة

قال الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، أن تحسين الجودة والرعاية لمرضى الأورام باستخدام مناهج مبتكرة من خلال تبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم أفضل الممارسات في علم الأورام السريري لتقديم خدمات طبية متميزة، من اهم الاهداف التى يناقشها ويستهدفها المؤتمر الدولى لمعهد الاورام.

جاء ذلك فى تصريحات لـ«البوابة نيوز»، على هامش انعقاد المعهد القومي للأورام، مؤتمره السنوي، تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وبحضور مستشار الرئيس الدكتور محمدعوض تاج الدين، والدكتورة علا خورشيد رئيس قسم طب الأورام بالمعهد القومي للأورام- سكرتير المؤتمر وا.د. طارق خيرى – وكيل المعهد القومى للأورام لشئون الدراسات العليا والبحوث - نائب رئيس المؤتمر، وبحضور قيادات من وزارة الصحة والسكان.

واضاف محمد عبدالمعطى، أن المعهد القومي للأورام يدعم مرضى الأورام بجميع فئاتهم خلال جميع مراحل التعامل معهم بتقديم مختلف الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتدعيمية عن طريق فرق عمل فعالة باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لتقديم رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية طبقا للمعايير العالمية.

واوضح عميد معهد الاورام، ان من أهم أهداف ومحاور جلسات وورش عمل المؤتمر في الاتى:

1-التوعية بأهمية الكشف المبكر والفحص الدورى للأورام

2-تحسين جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة لمرضى السرطان في مصر

3-إستعراض الوسائل المعملية الحديثة المستخدمة فى تشخيص الأورام

4 - مناقشة الأنماط المستحدثة فى العلاج الإشعاعى والمناعي والكيميائى والعلاج الموجه للسرطان

5- استعراض اخر التطورات في علاج اورام الدم المختلفة بما فيها زرع النخاع والعلاج الخلوي لسرطانات الدم

6 - عقد الجلسات المتخصصة فى مجالات العلاج التدعيمى للسرطان مثل علاج الالم والتغذية والدعم النفسي المرضي وذويهم.

7 - مناقشة طرق النهوض بعلوم الأورام المختلفة

8 - تبادل الخبرات البحثية بين المؤسسات الدولية والمحلية

9 - ضع توصيات موحدة لتشخيص وعلاج الأورام في مصر

10 - إستعراض المشاريع الجديدة والتطويرات والتوسعات الجارى تنفيذها فى مستشفيات المعهد المختلفة ومدى مساهمتها فى دعم القطاع الطبى فى مصر

واوضح عبد المعطى، ان المعهد القومي للأورام يعد أكبر مركز علمي في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا متخصص في علاج مرضى السرطان، ويعد قبلة لمرضى الأورام بمختلف أنواعها نظرا لما يضمه من قامات علمية متخصصة وإمكانيات على أعلى مستوى، ساهمت عبر الأجيال في وضع سياسة ناجحة وشديدة الفعالية في علاج ومكافحة السرطان، واستطاعت أن تبني للمعهد سمعته المميزة ومكانته المرموقة وريادته العربي.

ويعقد المؤتمر هذا العام ويحضره رموز وأطباء من الجامعات المصرية والعربية والدولية ومراكز علاج الاورام في مصر وخبراء الاورام من مختلف انحاء العالم وبالتعاون مع الجمعيات الدولية لأبحاث السرطان ، الذي يعقد تحت عنوان "صياغة مستقبل علاج الأورام".