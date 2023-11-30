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الخميس 30 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستقبل وطن المنيا يحشد المصريين بالخارج للتصويت للرئيس غدا

مستقبل وطن المنيا
مستقبل وطن المنيا يحشد المصريين بالخارج للتصويت للرئيس غدا
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قام  الخبير السياحي جابر جرجس أمين مساعد حزب مستقبل وطن المنيا بعقد عدة لقاءات اليوم الخميس مع الجالية المصرية في فرنسا للخروج غدا الجمعة للتصويت ف  الانتخابات الرئاسية المقبلة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوجه الخبير السياحي جابر جرجس أمين مساعد حزب مستقبل وطن المنيا للسفر إلى فرنسا لحشد الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة التي تجري أيام ١؛٢؛٣وديسمبر  حيث تم عقد لقاءات مع الجاليات المصرية في مدن باريس وليون وستراسبور ومارسيليا.

ويمتلك الخبير السياحي جابر جرجس أمين مساعد حزب مستقبل وطن شبكة علاقات قوية بالجاليات المصرية في فرنسا حيث أنه يحمل الجنسية الفرنسية ولديه أعمال استثمار منذ مايقرب من ٣٥عام. 

يأتي ذلك في إطار خطة الحزب لدعم الرئيس وحشد أكبر عدد من الناخبين بالخارج 

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