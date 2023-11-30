إدارة فيوتشر تطالب اللاعبين بالعودة للانتصارات بداية من لقاء الهلال الليبي

سيطر الغضب الشديد على إدارة فيوتشر، عقب ظهور الفريق بمستوي ضعيف فنيا وخسارته أمام الزمالك بنتيجة 2-0 أمس الأربعاء بالجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز .

وحذرت الإدارة، اللاعبين من الظهور بهذا المستوي في المباريات المقبلة، مهددة بتجميد كامل مستحقاتهم وخصومات كبيرة بشكل مستمر، مع توقيع خصومات بعد خسارة الأمس.

وطالبت اللاعبين بالعودة لطريق الانتصارات بداية من مواجهة الهلال الليبي الأحد المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية .

يحل فريق فيوتشر، ضيفًا على الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب شهداء بنينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيي نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع، ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

يقع فريق فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.