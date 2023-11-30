ads
الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشوط الأول.. الجونة يتقدم على طلائع الجيش بهدف

مدرب الجونة
مدرب الجونة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم فريق الجونة علي مضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد فى الشوط الاول  من اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري.
احرز الهدف اللاعب أرنو قبل نهاية الشوط الاول
وجاء تشكيل الجونة لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: محمد الدغيمي – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أليو جاتا
الوسط: عبد الله عبادي – أشرف مجدي - أحمد بلحاج
الهجوم: أيمن موكا – أرنو – جابرييل شيكودي.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

الحارس: محمد شعبان محمود

الدفاع: حسن مجدي - خالد سطوحي - محمد فتح الله - أحمد متعب.

الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - إسلام محارب

الهجوم: يسري وحيد - جودوين تشيكا -كريم طارق.

الشوط الاول الجونة طلائع الجيش منافسات الدوري احمد محمدي