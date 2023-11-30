الشوط الأول.. الجونة يتقدم على طلائع الجيش بهدف

تقدم فريق الجونة علي مضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد فى الشوط الاول من اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري.

احرز الهدف اللاعب أرنو قبل نهاية الشوط الاول

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: محمد الدغيمي – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أليو جاتا

الوسط: عبد الله عبادي – أشرف مجدي - أحمد بلحاج

الهجوم: أيمن موكا – أرنو – جابرييل شيكودي.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

الحارس: محمد شعبان محمود

الدفاع: حسن مجدي - خالد سطوحي - محمد فتح الله - أحمد متعب.

الوسط: فريد شوقي - علي حمدي - إسلام محارب

الهجوم: يسري وحيد - جودوين تشيكا -كريم طارق.