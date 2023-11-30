"التربية وبناء الإنسان لعالم متغير" عنوان المؤتمر الدولي التاسع بجامعة الأزهر

تعقد كلية التربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، مؤتمرها الدولي التاسع، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك يومي الرابع والخامس من شهر ديسمبر 2023م،

“وقفة مع البناء التربوي للإنسان: لماذا بناء الإنسان ؟ ولماذا التربية ؟”.

انطلقت قضية المؤتمر من الآتي:

الإيمان بدور التربية في بناء الإنسان، وأن موضوع التربية يتمركز حول الإنسان، وأنه بالإمكان إعادة بناء المجتمع والنهوض به إذا ما أحسن إعداد الإنسان، فهو صانع التغيير، والقائم بالبناء والتطوير.

الأمم الناهضة والمجتمعات المتقدمة قد أولت الإنسان جل اهتمامها وعنايتها؛ فهو صانع نهضتها، وعماد حضارتها.

بناء الإنسان هو الأساس لبناء العالم أجمع، وكما قيل: " عندما أعدت بناء الإنسان أعدت بناء العالم".

بناء الإنسان هو أكبر رسالة لجميع الأنبياء والمرسلين والمفكرين والمصلحين.

رأس المال البشري دعامة رئيسة للتنمية المستدامة.

بناء الإنسان أحد المحاور التي ارتكزت عليها رؤية مصر 2030م

بناء الإنسان أساس لاكتشاف الذات وتطوير الذات.

بناء الإنسان هو الأساس لصناعة الحياة.

الإنسان صانع التغيير، والقائم بالبناء والتطوير. وقد أولت المجتمعات المتقدمة جل اهتمامها بالإنسان صانع نهضتها والقائم بحضارتها.

البناء الصحيح للإنسان لن يكون إلا بتربيته شاملة متوازنة جامعة بين الأصالة والمعاصرة، فالتربية طوق نجاة للأفراد والمجتمعات، وهي تمثل فرضا حضاريا يجب التأكيد عليه والأخذ به لاستلهام البعث الحضاري، بل والقيادة الحضارية في عالم الذكاء الاصطناعي بمعطياته وتحدياته المختلفة، حيث يعد التغير في واقعنا المعاصر أكبر وأهم ثابت.



لذلك كانت عناية المؤتمر بالبناء التربوي للإنسان إعدادا شاملا دقيقا متكاملا في عالم متغير له خصائصه ومعطياته وتحدياته وانعكاساته، وذلك في جميع الجوانب النفسية والاجتماعية والأخلاقية والفكرية والرقمية وغيرها من الجوانب.وذلك انطلاقا من اليقين بأن الاستثمار البشري أفضل أنواع الاستثمار.

يدعم المؤتمر بأهدافه ومحاوره وبحوثه استقلال الشخصية الإنسانية ويؤهلها للعيش بأمان في عالم متغير بمعطياته وتحدياته، كما يعد أساسا لترسيخ أسس الولاء وتعزيز الانتماء والمواطنة، فضلا عن دوره في حفظ الهوية وتفعيل دور المؤسسات التربوية في تعزيزها، وكذا حفظ المجتمع من الانحراف الفكري.

كما أن المؤتمر ببحوثه العميقة المتنوعة من تخصصات مختلفة وبأقلام متميزة، وجلساته الحوارية الثرية يساعد في بناء الإنسان لعالم متغير بتربية لها أسسها ومرتكزاتها وزاياها المختلفة ورؤاها الاستشرافية.

ومع هذا التناول الثري والمتنوع لجوانب البناء؛ أولى المؤتمر عنايته الفائقة بصانعي البناء والقائمين عليه لاسيما: المعلم، والمؤسسات التربوية (الأسرة، والمدرسة، والمسجد، ومراكز الشباب والإعلامي بنوافذه المختلفة المرئية منها والمقروءة والمسموعة......)

كما راعى المؤتمر من طرحه العلمي المتميز: معطيات العالم المتغير واحتياجاته وتحدياته. وذلك من خلال مكونات التربية الوقائية والعلاجية والمستقبلية.