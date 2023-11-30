ads
الخميس 30 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الداخلية توجه قافلة إنسانية بمنطقة الأسمرات بالقاهرة

الداخلية توجه قافلة
الداخلية توجه قافلة إنسانية بمنطقة الأسمرات بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد..معك فى كل مكان" وبمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى القرى والمناطق الأكثر إحتياجًا والسيدات المعيلات).

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه قوافل (إنسانية)، استهدفت منطقة حى الأسمرات بالمقطم بمحافظة القاهرة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "عبوات المواد الغذائية - بطاطين" على السيدات المعيلات من أهالى الحى، وقد لاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك استمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

بالقاهرة الأسمرات قافلة إنسانية الداخلية