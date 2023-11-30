منظمات المجتمع المدني في البحيرة تنظم ندوة "انزل شارك.. صوتك مستقبلك"

نظمت منظمات المجتمع المدني بمحافظة البحيرة، ندوة بعنوان "انزل شارك.. صوتك مستقبلك"، بأحد فنادق محافظة البحيرة.

شارك في الندوة، الدكتور فضل الله سلطح، عميد كلية الآداب الأسبق، الدكتور محمد عمارة، الدكتورة صفاء غربال، نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة، والمهندس أحمد سمير، المستشار السيد الفيل، النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب المصري، الدكتورة نجاح الشيخ روحة، ورجل الأعمال مسعود شيخ روحة، والدكتورة رانيا الراقد، رئيس مجلس إدارة جمعية نساىم الجنة

وسعد زيدان رئيس مجلس إدارة جمعية أحباب المصطفى، اللواء محمد الصول، الشاعر محمدعسكر، المهندس حمدي الخولي نقيب المهندسين بالبحيرة.

وأكد المشاركون في الندوة، أن المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024، واجب وطني علي المصريين مما لهم حق التصويت في العرس الديمقراطي، داعين الجميع بالنزول والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية من أجل استقرار الوطن.