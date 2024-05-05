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الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أستاذ دراسات فارسية: ليس من مصلحة الولايات المتحدة صُنع أي أزمة مع طهران

الدكتور أحمد لاشين،
الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب
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قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن الضربة الإيرانية لإسرائيل أو العكس لم تكن مؤثرة في كلا البلدين، حيث لم تسقط أي إصابات، ولم تحدث أي خسائر تُذكر، رغم أن كل طرف يدعي تحقيقه خسائر ضخمة في الطرف الآخر. 

وأضاف "لاشين"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن دولة الاحتلال حصلت على دعم أمريكي يُقدر بـ24 مليار دولار بعد الضربة الإيرانية، وإيران أصبح لديها خطاب قوي في المنطقة، وهذا يعني أن كل طرف حصل على بعض المكاسب السياسية. 

ولفت إلى أن إيران تتجاوز الكثير من العقوبات المفروضة عليها من قبل الغرب والولايات المتحدة، وهناك تجاوز أمريكي عن هذا الأمر، خاصة وأن جزءًا كبيرًا من النفط الإيراني يذهب إلى الصين، وليس من مصلحة الولايات المتحدة صُنع أي أزمة مع طهران.

الدكتور أحمد لاشين الضربة الإيرانية لإسرائيل الضفة الأخرى