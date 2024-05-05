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الأحد 05 مايو 2024
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فضائيات

أستاذ دراسات فارسية: خفض التوتر في غزة يُسهم في تراجع الدور الإيراني

الدكتور أحمد لاشين،
الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية
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قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن خفض التوتر ما بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس من شأنه أن يُعيد الاستقرار إلى المنطقة بشكل تدريجي، وتراجع الدور الإيراني بشكل أو بآخر. 

وأضاف "لاشين"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إيران لديها مخطط توسعي إقليمي في المنطقة، أما إسرائيل فتعمل على مد نفوذها في الدولة الفلسطينية، وإرهاب دول المنطقة، والصراع ما بين تل أبيب وطهران هو منافسة جيوسياسية بين البلدين.

وأشار أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إلى أن تركيا تسعى لعلاقات جيدة مع الدولة المصرية، مع انحصار النفوذ الخاص بكافة الجماعات الدينية في المنطقة.

الدكتور أحمد لاشين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس الإعلامية داليا عبدالرحيم الضفة الأخرى إسرائيل