أستاذ دراسات فارسية: الوساطة المصرية الفيصل في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

توقع الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، عدم تطور الصراع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران إلى حرب إقليمية، لأن مصلحة كلا البلدين عدم تصعيد الأمور.

وأضاف "لاشين"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تلعب دور الوساطة ما بين حماس ودولة الاحتلال، وهذه الوساطة هي الفيصل في إنهاء الصراع.

ولفت إلى أن الوساطة المصرية في المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة قد تكون الأخيرة في الضغط الدولي على دولة الاحتلال بسبب المجازر المرتكبة من قبل دولة الاحتلال.