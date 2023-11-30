السوداني: العراق يمتلك فرص استثمارية واعدة ومتاحة للمستثمرين كافة

الخميس 30/نوفمبر/2023 - 03:44 م

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،إن بلاده تمتلك الكثيرمن الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام جميع المستثمرين.

وأكد السوداني خلال لقائه مع رئيس شركة شانج شين الصينية زانج جيمنج والوفد المرافق له حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية/واع/، اليوم /الخميس/ - أن الحكومة ستقدم جميع التسهيلات التي تحتاجها الشركات الكبرى من مختلف الجنسيات.

وأوضح أن شركة شانج شين، تعد من كبريات الشركات الصينية، وتمتلك استثمارات متعددة في مختلف بلدان العالم، وستقوم بتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية متطورة في محافظة البصرة لصناعة وإنتاج الحديد، باستخدام الحديد الإسفنجي"، فضلا عن أنها بصدد التعاقد لإنشاء مشروع خاص باستثمار الكبريت في العراق؛ بهدف تصديره إلى الخارج.

ولفت السوداني، إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن توجهات الحكومة في استثمار الموارد الطبيعية والثروات المعدنية في جميع أنحاء العراق، وتنشيط القطاع الصناعي، الذي يمثل ركيزة في حُزم الإصلاح الاقتصادي الذي يشكل أولوية في البرنامج الحكومي.