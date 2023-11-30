ضبط مواد وخامات مجهولة المصدر في مصنع المواد الغذائية بمدينة برج العرب الجديدة

شنت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وتحت إشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة، حملة تموينية بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط احد مصانع المواد الغذائية بمدينة برج العرب الجديدة وذلك لحيازته واستخدامه مواد وخامات مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها وكذلك عدم مراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية بالمنشأة مما يعرض المنتجات الغذائية للتلوث والفساد.

كما تم ضبط والتحفظ على الكميات ١٢٠ جيركن زيت طعام سعة الواحد ٢٠ لتر بإجمالي كمية قدرها ٢٤٠٠ لتر مجهولة المصدر وعليها استيكر سهل النزع، و٦٥ كرتونة لحوم زنة الواحدة ٢٠ بإجمالي كمية قدرها ١٣٠٠ كجم مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها.



والتحفظ على ٤٥ شيكارة نشا بطاطس زنة الواحدة ٢٥ كجم باجمالي كمية قدرها ١١٢٥ كجم مجهولة المصدر و عدم الإحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية حيازتها، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وأصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية، وجاء ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، و تعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لضبط و متابعة مصانع المواد الغذائية.