"الزراعة" تتابع المساحات المزروعة بالقمح وتوعية المزراعين بالأساليب الحديثة

أجري الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والمهندس سعد عامر رئيس الادارة المركزية لشؤون التعاون، زيارة الى محافظة الفيوم يرافقهم مهندس مصطفى راشد

مدير مديرية الزراعة بمحافظه الفيوم ولجنة من الإدارة المركزية للارشاد الزراعي وشؤون المديريات والتعاون والإصلاح والاستصلاح وقيادات الزراعة بالفيوم والمهندس حجاج صالح مدير عام الاصلاح ، حيث قاموا بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة الفيوم وتم الاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقا للخريطة الصنفية والمرور على بعض الحقول للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الانبات.

وعلى صعيد آخر قد وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الفترة والتى يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائى

وضرورة التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة حسب السياسة الصنفية لكل محافظة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزراعين،

مؤكدا توعية المزارعين أن سعر الضمان 1600 جنيها للاردب هو استرشاديا فقط بمعنى ان الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح، وتشجيعا له على زراعة المحصول، مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين، وكذلك التوعية بأساليب الزراعة الحديثة والتى تحقق أعلى انتاجية وترشد فى استخدام المياه.