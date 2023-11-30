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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدرسة أحمد عربي بدمنهور تحتفل بعيد الطفولة.. صور

جانب من الإحتفالية
جانب من الإحتفالية
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نظمت مدرسة أحمد عرابي بإدارة بندر دمنهور التعليمية بمحافظة البحيرة، احتفالية بمناسبة عيد الطفولة، الذى يوافق 20 نوفمبر من كل عام.

وتضمنت مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة والفقرات الثقافية والفنية بحضور أطفال وتلاميذ المدرسة وعدد من أولياء الامور، وسط تفاعل جميع الحضور.

وشهدت الاحتفالية عرضين فنيين بعنوان "شيدو بعضكم، صوت الحجر" تناولا القضية الفلسطينية إيمانا بما تحمله القضية من معاني للسلام والمحبة، وأوضح العرض أن الأحداث الحالية رغم صعوبتها إلا أنها فرصة عظيمة لتوعية الأطفال بالحقائق، وتشجيعهم علي التعبير عن هواياتهم.

جدير بالذكر أن يوم الطفل هو الحدث الذي يُحتفل به في أيام مختلفة في أماكن كثيرة في مختلف أنحاء العالم، وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوما عالميا للطفل، يحتفل به بوصفه يوما للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، وحدد يوم 20 نوفمبر من كل عام، يوما للطفل العالمي.

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