الكنيسة الإنجيلية بالمقطم تنظم لقاء "سلام لمصر .. انزل شارك"

نظمت الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالمقطم وجمعية السامري الصالح بالتعاون مع اتحاد المصريين في الخارج ندوة لمشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية، تحت عنوان “ سلام لمصر .. انزل شارك"، وذلك بمقر الكنيسة.

شارك بالحضور الكاتب كرم جبر رئيس الهيئة العليا لتنظيم الإعلام ، والقس نادى لبيب راعي الكنيسة الإنجيلية بالمقطم والشيخ أسامة السروجى مدير أوقاف المقطم والقمص باسيليوس وجرجس طوس من اتحاد المصريين في ألمانيا وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية مثل من مستقبل وطن، المصريين الأحرار، وحماة وطن، وممثل عن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية .

دارت المناقشات حول تحديات المرحلة الراهنة وضرورة تكاتف المصريين في النزول والمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتحدث الكاتب كرم جبر رئيس الهيئة العليا لتنظيم الإعلام ، عن دور الدولة المصرية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والاقتصادية بحرفيه عالية في إدارة ومواجهة التحديات والأزمات.

وأضاف “جبر ” أن مصر تتعرض لضغوط عديده بهدف تهجير الفلسطينيين من خلال خطة اسرائيلية خبيثة ولكن مصر بجيشها العظيم التى يعتبر اقوى جيوش المنطقة استطاعت توجيه أكثر من رسالة لاسرائيل . مشيرا أن مصر استطاعت تفعيل كل عنصر القوة لمنع تهجير الفلسطينيين كذلك الحيلولة لمنع حرب فلسطينية - مصرية.

كما أشار كرم جبر أن أزمة الدولار مفتعلة وأن وحدة المصريين هى السلاح الأقوى لمواجهة هذه المؤامرات ووصف العلاقة بين المسيحيين والمسلمين أنها تعيش مرحلة العصر الذهبي من حيث التوسع في بناء الكنائس وإزالة كافة العراقيل التى تحول دون بناء الكنائس مستشهدا بزيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية لحضور صلاة العيد .