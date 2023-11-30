مركز الثقافة السينمائية يقيم ندوة "الاحتفاء بالبدايات" وسط حضور جماهيري

أقام مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، أمسية سينمائية تحت عنوان (الاحتفاء بالبدايات) عرض خلالها فيلم "برسوم يبحث عن وظيفة" للمخرج "محمد بيومي" بمناسبة مرور مائة عام على عرض الفيلم كأول فيلم روائي قصير ،وسط حضور جماهيري كبير .

كما تم عرض بعض مقاطع الفيديو التي ترصد احداثاً هامة وتاريخية أوائل القرن العشرين.

عقب العرض أقيمت ندوة مع الجمهور أداراها الناقد السينمائي ورئيس مهرجان الاسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عصام زكريا وتحدث خلالها كلاً من الأستاذ الدكتور وليد سيف الرئيس الأسبق للمركز القومي للسينما ومدير التصوير محمود عبد السميع والناقد السينمائي محمود عبد الشكور والمخرج أشرف فايق رئيس صندوق التنمية الثقافية الأسبق تحدثوا فيها عن بدايات السينما المصرية كأول سينما في الشرق الأوسط.

وأشار د.حسين بكر في كلمته إلى أن تكريم رواد السينما التسجيلية من السينمائيين الكبار والأحتفاء بالبدايات أحد أولويات المركز خلال الفترة القادمة، وذلك تقديراً لمشوارهم الفني وما قدموه من عطاء.

وخلال اللقاء تم تكريم مدير التصوير محمود عبد السميع والأستاذ الدكتور وليد سيف والمونتيرة منار حسني والناقد السينمائي عصام زكريا والناقد محمود عبد الشكور لجهودهم في الحفاظ على التراث السينمائي.

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