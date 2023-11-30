منسق حملة "مواطن بالخارج" بالرياض: المصريون المغتربون أصبحوا من أولويات الدولة

تحدث فوزي بدوي، منسق حملة "مواطن بالخارج" في الرياض بالمملكة العربية السعودية، عن آخر استعدادات المصريين بالخارج للانتخابات الرئاسية قبل بدء التصويت غدا، معلقًا أن هناك تواصلا مستمرا مع منسقي الحملة في المناطق المختلفة بالمملكة العربية السعودية والتي يتواجد بها أكبر جالية مصرية في العالم.

وقال منسق حملة "مواطن بالخارج" في الرياض، خلال مداخلة هاتفية على فضائية DMC، اليوم الخميس، إن المصري بالخارج أصبح من أولويات الدولة للاستماع له وتقدير صوته مقارنة بالماضي، لافتًا إلى أن مصري بالخارج لديه مساحة أكبر من المواطن داخل الدولة في متابعة "السوشيال ميديا" والإعلام بشكل عام.

وتابع منسق حملة "مواطن بالخارج" في الرياض، أن المواطن المصري بالخارج يعي بجميع التحديات التي تواجه الدولة خاصا في الظروف الصعبة التي تواجهها الآن "غرب مصر فلسطين وشرق مصر في ليبيا وجنوب مصر ف السودان".

وفي وقت سابق نظمت حملة للمصريين بالخارج بعنوان "شارك بصوتك" لحث أبناء الجاليات المصرية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ حيث جرى عقد لقاءات مع أقطاب ورموز الجالية المصرية بالخارج، وتم عقد لقاء افتراضي مع سفراء وقناصل مصر ونخبة من رؤساء وممثلي الجاليات المصرية من نحو 30 دولة أوروبية.

وأكدت الحملة للمصريين بالخارج أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب ورسالة للعالم بأن مصر دولة ديمقراطية، كما أكدت ضرورة أن يكون كل مصري بالخارج شريك في رسم مستقبل وطنه.