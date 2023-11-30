اليوم.. وضع حجر الأساس لمدينة صناعية صينية جديدة بالسادات بحضور وزير التجارة

تشهد مدينة السادات الصناعية اليوم الخميس 30 نوفمبر، وضع حجر الأساس لمنطقة صناعية متخصصة جديدة لمجموعة مصانع ميديا الكتريك مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، والسفير الصيني بالقاهرة، ليو ليتشيانج وأريك وانج نائب رئيس مجموعات ميديا. يأتي الحفل تتويجا لجهود ومساعي مشتركة بين الجانب المصري والجانب الصيني لدعم وتسهيل توسع الاستثمارات الصناعية بمصر.

حيث حصلت “ميديا” على الرخصة الذهبية من الهيئة العامة للاستثمار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة عملية الحصول على التراخيص المطلوبة طالما استوفى المستثمر الشروط اللازمة والتي تضمن مواعيد محددة لضخ الاستثمارات وتشغيل أيدي عاملة مصرية والعديد من اشتراطات جودة الاستثمار الأجنبي في مصر.

ويعد المجمع الصناعي المرتقب ثالث المجمعات الصناعية لـ" ميديا" في مصر والتي بدأت استثماراتها في السوق المصري منذ عام 2010 و وبدأت منذ بداية عام 2020 في التوسع بمدينة 6 أكتوبر لإنتاج منتجات منزلية متعددة .

وصرح الرئيس التنفيذي ل" ميديا إلكتريك مصر " عمرو سعيد: "أنه بعد نجاح متواصل في السوق المصري وانشاء مجمعاتها الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس نفتخر بخطوة جديدة لوضع حجر الأساس للمجمع الصناعي الجديد بمدينة السادات.

جدير بالذكر أن المجمع الصناعي الجديد بمدينة السادات سيقام على مساحة 220 ألف متر ويهدف إلى تصنيع متكامل لعدة منتجات من الأجهزة المنزلية باستثمارات تصل إلى 105 ملايين دولار لتصل إجمالي استثمارات ميديا في مصر إلى نحو 247 مليون دولار.

يأتي إقامة المجمع نتيجة التسهيلات التشريعية الجاذبة التي اتخذتها الحكومة المصرية جعلت من مصر قبلة للمستثمرين لكونها أحد أكبر الأسواق في المنطقة ومركزا استراتيجيا مهما للتصدير.