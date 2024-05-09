القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تجدد استهدافها لمحيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني

أفادت قناة "القاهرة" الإخبارية، اليوم الخميس، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قد جددت استهدافها لمحيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شن غاراتها على حي الزيتون شرق قطاع غزة، كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار بشكل مكثف على المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية.

كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 4 شهداء فلسطينيين و16 إصابة للمستشفى الكويتي جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "عيد" غرب مدينة رفح الفلسطينية.

يُذكر أن مدينة رفح تعد وجهة للنازحين في ظل الهجمات المتكررة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. منذ بداية العملية البرية التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي، يتم توجيه المدنيين إلى الجنوب باعتباره منطقة آمنة، لكن الواقع يظهر حجم الدمار والفوضى التي يعيشها السكان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي،