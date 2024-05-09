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الخميس 09 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طائرات الاحتلال تقصف منزلًا لعائلة "داود" في حي الزيتون جنوب شرقي غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة "داود" في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ومنذ قليل، شن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت المناطق المحيطة بمسجد علي بن أبي طالب ومربع دولة وشارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، بوصول 4 شهداء فلسطينيين و16 إصابة للمستشفى الكويتي جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة "عيد" غرب مدينة رفح الفلسطينية.

أمس الأربعاء، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية جلبون شمال شرق مدينة جنين

كما شن الاحتلال حملة تفتيش واسعة، واقتحمت مدرسة الذكور الثانوية بعد خلع بوابتها وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت داخل المدرسة وتجاه المواطنين.

طائرات الاحتلال قصف منزلا لعائلة داود حي الزيتون قطاع غزة