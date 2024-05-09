مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: 4 دول من أمريكا الجنوبية اعترفت خلال الأسبوع الأخير بدولة فلسطين

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، أن هناك جهودا كبيرة في سبيل حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وقال السفير عبد الفتاح، في تصريحات مع قناة "دي إم سي" الفضائية لبرنامج "مساء دي إم سي" مساء اليوم الأربعاء، عبر "زووم"، إننا مستمرون على المستوى العربي في التحدي بشكل كبير من الجدية والعمل على زيادة عدد الدولة المعترفة بفلسطين، مشيرا إلى أن هناك 4 دول من أمريكا الجنوبية اعترفت خلال الأسبوع الأخير بفلسطين.

وأشار:"نسعى لقرار لحصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ونطالب مجلس الأمن في إعادة النظر بالفيتو الأمريكي والبحث مرة أخرى، وتقديم تقرير آخر، وعلى الولايات المتحدة إعادة النظر، وخاصة أن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية سيصوتون لهذا القرار".

وأضاف "أنهم قدموا مشروعا يقر ويؤكد في الجمعية العامة أن دولة فلسطين مستوفاة لكافة الشروط المؤهلة لعضويتها في الأمم المتحدة، كما يطلب من مجلس الأمن إعادة النظر في الطلب، مؤكدًا ضغطهم في اتجاه هذا المشروع بحيث يكون في 170 صوتا يقولون لمجلس الأمن وأمريكا أن فلسطين تستحق أن تكون عضوا في الأمم المتحدة".

وتابع، السفير عبد الفتاح أن الولايات المتحدة بدأت تشعر بالعزلة، كما أن هناك تغير جذري في تعاملاتها.