تعرف على أسعار الذهب بداية تعاملات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف فى محلات وأسواق الصاغة والمجوهرات المصرية، بداية تعاملات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023.

حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا وإقبالًا في السوق المصرية، حوالي 2825 جنيها للبيع و2805 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 3228.5 جنيها للبيع و 3205.5 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,404 جنيها للبيع و 2,421 جنيهات للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 1,870 جنيها للبيع و 1,883 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1614.25 جنيه للبيع، بينما حقق نحو 1602.75 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب ( ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) إلى حوالي 22,440 جنيه للبيع و 22,600 جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب (وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب) وتُعد أحد أهم أدوات الاستثمار والتحوط ضد المخاطر حوالي 99,698 جنيها للبيع 100,409 جنيه للشراء.

وبالنسبة لسعر الأوقية العالمية لتسجل نحو 2042 دولارا للبيع، و 2040 دولارا للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب بداية تداولات اليوم الخميس حوالي 3,205,714 جنيها للبيع، و3,228,571 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عالميا، ارتفع الذهب ليسجل أعلى مستوياته منذ 6 أشهر بدعم من انخفاض مستويات الدولار الأمريكي بعد تزايد التوقعات بانتهاء دورة رفع الفائدة وإمكانية خفض الفائدة خلال النصف الأول من العام القادم.



تراجع أسعار الذهب اليوم يأتي بعد 4 جلسات متتالية من الصعود حيث سجل الذهب ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 1.8% بينما ارتفع منذ بداية شهر نوفمبر حيث ارتفع سعر الأونصة العالمية لتسجل أعلى مستوى منذ 6 أشهر قبل أن تبدأ في التراجع خلال جلسة اليوم بسبب طلبات البيع عند المستوى الحالية، بينما يستمر الاتجاه الصاعد هو المسيطر على حركة الذهب في ظل تراجع مستويات الدولار بالإضافة إلى استمرار التوقعات بإمكانية خفض الفائدة الأمريكية خلال النصف الأول من العام القادم.

تراجع سعر الأونصة العالمي بعد تسجيل أعلى مستوى منذ 6 أشهر عند 2052 دولار للأونصة وذلك بسبب عمليات تغطية مراكز الشراء عند هذا المستوى، والآن يبدأ تراجع قد يصل بالسعر إلى منطقة 2025 – 2020 دولار للأونصة.

تراجع سعر الذهب يعد تصحيح سلبي من أجل جمع زخم صاعد وتعديل مؤشرات الزخم الفنية التي تظهر تشبع في الشراء، وبعد تجميع الزخم المناسب للصعود سينتظر الذهب حافز مناسب للعودة إلى الارتفاع واختراق مستوى المقاومة 2050 دولار للأونصة ليصل للمستهدف التالي عند 2080 دولار للأونصة.



تشير التوقعات في الأسواق حالياً أن الذهب قد يشهد بعض التراجع التصحيح المحدود قبل أن يعاود الارتفاع والوصول إلى قمة الأسعار التاريخية عند 2080 دولار للأونصة ومن بعدها تسجيل قيمة جديدة عند 2100 دولار للأونصة.