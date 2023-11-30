ستولتنبرج: دول الناتو لا تضغط على أوكرانيا لبدء مفاوضات سلام مع روسيا

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، أمس الأربعاء، أن دول الحلف لا تضغط على أوكرانيا في مسألة بدء مفاوضات سلام مع روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

وقال ستولتنبرج خلال مقابلة مع "بي بي سي" ردا على سؤال عما إذا كانت أي دولة من دول الناتو تدفع أوكرانيا نحو المفاوضات: "لا، يجب علينا تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا لأن هذا هو الطريق إلى السلام، نحن نعلم أنه كلما كانت أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة، كانت أقوى على طاولة المفاوضات".

كما أشار ستولتنبرج إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مهتم بالمفاوضات بشأن أوكرانيا، مضيفا: "حتى الآن لم نر أي إشارات تشير إلى أن الرئيس بوتين يريد حلا سلميا لهذا الصراع، تكون فيه أوكرانيا دولة ذات سيادة ومستقلة، إذا كنتم تريدون حلا عن طريق التفاوض، فأنتم بحاجة إلى إقناع الرئيس بوتين بأنه لن يستطيع الانتصار في ساحة المعركة، ومن أجل ذلك، نحتاج إلى مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، قال ستولتنبرج إن فشل أوكرانيا في هجومها المضاد حتى بمساعدة أسلحة الحلف، دليل قاطع على ضرورة عدم الاستهانة بروسيا وقدراتها العسكرية، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لحلف الناتو التوقف عن دعم أوكرانيا بالأسلحة بالرغم من المعطيات السابقة.