٢١ ألف سيدة تستفيد من حملة بلدي أمانة في محافظة دمياط

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط اليوم الأربعاء فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد ٢١٣١١ من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بقرى حياه كريمة وخارجها بمراكز كفر سعد وكفر البطيخ والزرقا ودمياط وفارسكور بعدد ٣٠٠٠ زيارة.

هذا وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى ١ أغسطس ٢٠٢٣، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة.

نظمت منظمة كاريتاس مصر عدة فعاليات متنوعة بالمدينة الصديقة للنساء ومكتبة مصر العامة بعزبة البرج في دمياط لدعم اللاجئين وتنمية وخدمة المجتمع تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وضمن خطة التعاون المشترك بين المحافظة وهيئة كاريتاس مصر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين UNHCR، لدعم اللاجئين وتنمية وخدمة المجتمع وكافة القضايا الإنسانية خاصة ذات الارتباط الوثيق بملف استضافة اللاجئين وفى إطار فعاليات ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة..

قامت الهيئة بدعم من المفوضية ومنظمة اليونيسف بتنظيم فعاليات متنوعة بالمدينة الصديقة للنساء ومكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، جاءت بحضور الاستاذ ميلاد فوزى مدير مكتب كاريتاس بدمياط والأستاذة منى عمارة مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة والأستاذ محمد العوضى مسئول العلاقات العامة، والتى استهدفت الأطفال من أبناء المحافظة واللاجئين من الجنسيات السورية والسودانية المقيمين بمحافظة دمياط،لدمجهم بالمجتمع، حيث شملت فعاليات فنية وترفيهية ومسرح عرائس يحمل رسائل توعوية للأطفال عن حقوقهم وكيفية الحفاظ على أنفسهم من كافة أشكال العنف..

وعلى هذا الصعيد أيضًا،، تضمنت تلك الفعاليات ندوات ومسرحية استهدفت سيدات المحافظة واللاجئين تضمنت أهداف تتعلق بنشر الوعى بقضية مناهضة العنف ضد المرأة والعنف الأسرى وخطورة الختان والزواج المبكر، حيث شارك فى هذه الفعاليات ٦٠ سيدة و١٤٠ طفل.