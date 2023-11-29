بلينكن: سأبذل كل ما في وسعي لتمديد الهدنة في غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه سيسعى إلى تمديد الهدنة في غزة خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل، وفقا لـ “روسيا اليوم”.

وأوضح بلينكن بعد اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل "أننا سنركز خلال اليومين المقبلين على بذل كل ما في وسعنا لتمديد الهدنة حتى نتمكن من مواصلة إخراج المزيد من الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية".

وشدد على "أننا نؤمن أن المسار الوحيد للسلام والحفاظ على إسرائيل كدولة ديمقراطية وقوية هو السماح للفلسطينيين بأن يكون لهم دولة"، لافتا إلى أنه سيبحث في إسرائيل "العمل على منع تكرار حوادث 7 أكتوبر وضرورة حماية المدنيين".

وأشار بلينكن إلى أن "الجميع يركز على ما يحدث في غزة الآن، ولكننا بحاجة أيضا إلى التركيز في نفس الوقت على ما أسميه "اليوم التالي". أعني ما يحدث في غزة بمجرد انتهاء الحملة" العسكرية التي يجريها الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن إسرائيل و"حماس" وافقتا على تمديد الهدنة، التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الاثنين، بيوم واحد مقابل كل 10 رهائن تم إطلاق سراحهم.

ومن المتوقع أن تطلق "حماس" سراح مجموعة أخرى من الرهائن في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. وقد وصل إجمالي عدد الرهائن الذين تم إطلاق سراحهم خلال الهدنة إلى 81.