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الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط سيارة محملة بـ2500 لتر سولار قبل بيعه في السوق السوداء بالأقصر

ضبط سيارة محملة بكمية
ضبط سيارة محملة بكمية من المواد البترولية "سولار"
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط سيارة محملة بكمية من المواد البترولية "سولار" بلغت 2500 لتر بالأقصر قبل بيعها بالسوق السوداء.
 
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) أثناء قيادته سيارة "فنطاس" بدائرة قسم شرطة الأقصر بداخلها (2500 لتر سولار "بدون أوراق أو فواتير").
بمواجهته إعترف بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

البترولية سولار قبل بيعها بالسوق السوداء