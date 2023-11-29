يوم تضامني مع نساء وأطفال فلسطين بنقابة الصحفيين

نظمت نقابة الصحفيين، اليوم، تحت شعار "منظمات دولية بمعايير مزدوجة.. أوقفوا العدوان.. ارفعوا الحصار"، يوم تضامني مع نساء وأطفال فلسطين، والشعب الفلسطينى.

ودعت نقابة الصحفيين، ولجنة المرأة بالنقابة إلى يوم تضامني مع نساء وأطفال فلسطين، ضمن فعاليات 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.



يأتى اليوم بالتوازى مع فعاليات، ووقفات تضامنية فى عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار.



يبدأ اليوم بوقفة صامتة بملابس الحداد والشارات السوداء من الساعة 5 إلى 6 مساءً، يليها ندوة عن تاريخ نضال المرأة الفلسطينية فى مواجهة الاحتلال الصهيونى.



يتحدث فى الندوة أمال الأغا رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمناضلة الفلسطينية مريم أبو دقة، وعدد آخر من الشخصيات النسائية والعامة.



يختتم اليوم بفقرة قراءة جوابات لأطفال فى فلسطين (بيت الحودايت) حول مشاهد العدوان، تقديم الفنان محمد عبد الفتاح.



كما يشهد اليوم عرضًا لأفلام توثّق الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى، وأطفال فلسطين.