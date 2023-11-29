في يوم الشهيد.. "الفجيرة الاجتماعية الثقافية": تضحيات أبناء الوطن أوسمة عز وكرامة

أكد الدكتور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أن يوم الشهيد هو ذكرى الفخر والعزة بالبطولات والتضحيات التي قدمها أبناء الإمارات الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل إعلاء راية الحق ودحر الظلم وصون أمن واستقرار وطنهم ونصرة قضايا أمتنا العربية والإسلامية.

وقال الظنحاني في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام: "شهداء الوطن هم البوصلة التي تهتدي بها الأجيال والشعلة التي تنير الطريق لحياة كريمة ومستقبل رغيد للدولة وشعبها العزيز"، مشيرًا إلى أن قيم الفداء والتضحية وممارسات البطولة والإقدام هي قيم أصيلة ومتجذرة في شعبنا وفي نفوس أبنائنا ورثناها عن والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه".

وأضاف: "إننا في هذا اليوم ننحني تكريماً وإجلالاً للذين قدموا أرواحهم فداء للوطن لتظل تضحياتهم أوسمة عز وكرامة، كما نستذكر أمهات وآباء وأسر الشهداء الذين سطروا أروع أمثلة التضحية والعطاء والصبر في خدمة الوطن وقدموا فلذات أكبادهم في سبيل مجد الوطن ورفعته وكرامته".