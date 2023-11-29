محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويهنئ فريق الهوكي

ترأس الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة وممثلين عن إدارتي الحماية المدنية والمرور ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة لفريق هوكي الشرقية رجال بنادي الشرقية الرياضي لفوزه ببطولة أفريقيا للأندية للمرة الـ 27 في تاريخ النادي، مؤكداً على استمرار كافة أوجه الدعم والمساندة للفريق ولقطاع الرياضة بالشرقية لحصد المزيد من البطولات وتحقيق الإنجازات في المجال الرياضي.

كما هنأ محافظ الشرقية، العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان بمناسبة حصول مسئولي الضبط القضائي بمديرية الإسكان على المركز الأول على مستوى المديريات بالجمهورية في الرقابة على وحدات مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وخلال الاجتماع كرم محافظ الشرقية 5 من العاملين بالديوان العام وهم:

محمد الهواري العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة بالديوان العام.

السيد صالح محمد سويلم بالإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

ناجي إبراهيم ناجي بإدارة الشئون القانونية.

أسامة السعيد حسن بإدارة الشئون القانونية.

ورجب حامد عقل بإدارة المحاجر (تحسين خدمات الطرق).

كما منحهم شهادات تقدير، وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش وتقديرًا لما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهم بالجهاز الإداري.

وأكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

وأعرب المكرمون عن امتنانهم وشكرهم لمحافظ الشرقية مؤكدين أن تكريمهم اليوم جاء لإرسال رسالة مفادها أن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين متمنيين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.