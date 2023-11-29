القاهرة السيمفوني يحيي حفلا موسيقيا في الأوبرا

يحيى أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا موسيقيا بقيادة المايسترو العالمى نادر عباسي، وبمشاركة عازف الفيولينة عبادة أحمد، وذلك فى الثامنة من مساء السبت المقبل، الموافق 2 ديسمبر على المسرح الكبير، وذلك استمرارا لسلسلة أعظم السيمفونيات، التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

يتضمن البرنامج عددا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها: بولينيز من أوبرا يوجين آونجين لـ تشايكوفسكي، وكونشرتو الفيولينة والأوركسترا لـ كورنجولد، والسيمفونية الخامسة لـ شوستاكوفيتش.

يشار إلى أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يقدم سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية، إلى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.