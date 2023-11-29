وزير الري: مصر تستضيف فعاليات "أسبوع المياه الأفريقي"

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، مع أعضاء السكرتارية التنفيذية لأسبوع القاهرة للمياه والسادة أعضاء اللجنة التنظيمية للأسبوع بحضور المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه، لاستعراض ما تحقق من نجاحات خلال "أسبوع القاهرة السادس للمياه" والذى عُقد خلال الفترة من ٢٩ أكتوبر الى ٢ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والترتيب لعقد "أسبوع القاهرة السابع للمياه" في شهر أكتوبر من العام المقبل، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الأفريقي" والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) .

وتوجه الدكتور سويلم بالشكر لكافة العاملين بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، وخاصة أعضاء السكرتارية التنفيذية واللجنة التنظيمية واللجنة العلمية للأسبوع ولجنة المسابقات على ما بذلوه من مجهودات متميزة والتى تجلت في النجاح الكبير لفعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" ، مؤكداً تطلعه لتحقيق الأفضل دائماً بمجهودات أبناء الوزارة ، داعياً الجميع للاستمرار في بذل هذه المجهودات لإنجاح "أسبوع القاهرة السابع للمياه" و "أسبوع المياه الأفريقي" المقترح عقده بالتزامن مع أسبوع القاهرة ٢٠٢٤ ، مع التأكيد على حرصه على توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجستى لمنظمى الأسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الأسبوع على الوجه الأمثل، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تعزيز محاور "أسبوع القاهرة السابع للمياه" بحيث تشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الأفريقية في مجال المياه مع الاستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية"، مع استمرار السعي لزيادة أعداد المشاركين بالأسبوع من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في مجال المياه من كافة دول العالم، مع الاستمرار في تنظيم المعرض المقام على هامش الأسبوع والعمل على توسعته لاستضافة أعداد أكبر من الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المياه لعرض ابتكاراتها في مجال المياه.

الجدير بالذكر أن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه اشتملت على عقد (٨) فعاليات رفيعة المستوى و (٥) جلسات عامة و (٣٦) جلسة فنية وعلمية و (١٢) حدث جانبى و (٧) ورش عمل و(٥) مسابقات و (٢) زيارة ميدانية، وذلك بحضور (١٥٠٠) مشارك و (٨٠٠) ضيف من ٦٢ دولة ومشاركة (٦٤) منظمة دولية وإقليمية ووطنية و (٤٥٠) متحدثا و (٢٣) عارضا بالمعرض المقام على هامش الأسبوع، كما تم تنظيم مسابقات "شباب المبتكرين في مجال المياه" و "أفضل مشروعات التخرج"، و"أطروحة الثلاث دقائق" و"أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" و"الابتكار في إدارة المياه" .