أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023

سيطرت حالة من الهدوء النسبي على أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 ، وهو نفس الشيء بالنسبة للسعر العالمي للمعدن الاصفر الذي ، حيث صعدت أسعاره امس ليتجاوز سعر الذهب عالميا مستوى 2038 دولارا للأوقية وتترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة .

ووصل سعر الذهب عيار 21 الاكثر مبيعا و اقبالا في الصاغة المصرية بيع 2,790 جنيه للبيع مقابل 2,810 جنيه للشراء .

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3200 جنيه للشراء ،3211 جنيها للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2933 جنيها للشراء ، فيما بلغ سعر البيع حوالي 2943 جنيه.

و بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة ليبدأ اليوم من 2,409 جنيهات للشراء فيما يصل سعر البيع إلى نحو 2,391.

وسجل سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، ليسجل نحو 22480 جنيه.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية في المتوسط ما يتراوح بين 60 و180 جنيها قيمة المصنعية و الدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة،

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صياغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب.

في بورصة الذهب العالمية ، صعدت أسعار الذهب وتجاوز سعر الذهب عالميا مستوى 2038 دولارا للأوقية ، وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار على المستويين العالمي والمحلي، غلب عليها الارتفاع، و تترقب الأسواق محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي للحصول على إشارات حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشر التضخم المفضل للبنك الفيدرالي، ومتوقع أن يتباطأ التضخم في شهر أكتوبر إلى 0.1% من 0.4% وأن يتراجع المؤشر السنوي إلى 3.1% من 3.4%.

ويصدر هذا الأسبوع بيانات النمو عن الاقتصاد الأمريكي، ومتوقع أن يظهر التقييم الثاني لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث نموا بنسبة 5% مقارنة مع التقييم الأول بنسبة 4.9%.

وأمس قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياته في 6 أشهر مع بداية تعاملات الأسبوع في ظل استمرار ضعف الدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات أن البنك الفيدرالي انتهى من عمليات رفع الفائدة خاصة مع استمرار البيانات الضعيفة في الصدور عن الاقتصاد الأمريكي.