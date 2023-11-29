أتلتيكو مدريد يطيح بفينورد من دوري الأبطال ويتأهل لثمن النهائي

أطاح أتلتيكو مدريد بنظيره فينورد الهولندي من دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

افتتح لوتشارل جيرترويدا (لاعب فينورد) التسجيل لصالح أتليتكو مدريد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 14، قبل أن يضيف ماريو هيرموسو الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 57.

واستطاع فينورد تقليص الفارق بهدف عن طريق ماتس فيفر في الدقيقة 77، لكن أتلتيكو مدريد أعاد التقدم بهدف ثالث من خلال سانتياجو خيمينز بالخطأ في مرمى فريقه فينورد أيضا في الدقيقة 81.

وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة نسبية لأتلتيكو مدريد، الذي ضغط بقوة على دفاع فينورد، وشكل عدة فرص على مرمى الحارس المخضرم جاسبر سيليسن.

وفي الدقيقة 14، جاء هدف أتلتيكو مدريد الأول بالخطأ عن طريق جيرترويدا، الذي سدد كرة عرضية قوية من ركلة ركنية، مرت فوق رأس الحارس سيليسن، ودخلت مرمى فريقه.

وواصل أتلتيكو مدريد سيطرته على مجريات اللعب، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57، عن طريق هيرموسو، الذي تابع كرة رأسية من زميله لويس سواريز، ووضعها في الشباك.

وحاول فينورد العودة إلى المباراة، وتمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 77، عن طريق فيفر، الذي استغل خطأ دفاعي من أتلتيكو مدريد، وسجل في مرمى الحارس جان أوبلاك.

لكن أتلتيكو مدريد رد سريعًا بهدف ثالث في الدقيقة 81، عن طريق سانتاجو خيمينز (لاعب فينورد) الذي سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، ووضعها في الشباك، وظلت المباراة سجالا بين الفريقين حتى صافرة النهاية، بفوز أتلتيكو مدريد 3-1.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز الثالث له في المجموعة، ليضمن صدارة المجموعة والتأهل إلى دور الـ16 من البطولة، بينما تجمد رصيد فينورد عند النقطة 6 في المركز الثالث.