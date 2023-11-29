فيليكس ينقذ برشلونة من التعادل مع بورتو ويضمن التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أنقذ النجم البرتغالي جواو فيليكس فريقه برشلونة من التعادل، وقاد الفريق إلى الفوز على بورتو البرتغالي بنتيجة 2-1، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح بورتو أهداف الشوط الأول عن طريق إدواردو جابريل في الدقيقة 30، وتعادل المدافع جواو كانسيلو لصالح برشلونة في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، ضغط برشلونة بقوة من أجل تسجيل هدف الفوز، ونجح جواو فيليكس في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 57 من عرضية مميزة لمواطنه جواو كانسيلو.

وبهذه النتيجة، يضمن الفريق الكتالوني التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد أن احتل المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة، ويحتل بورتو الوصافة برصيد 9 نقاط بالتساوي مع شاختار، وستحسم المواجهة القادمة بينهما المتأهل الثاني بالمجموعة.