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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عميد الطب البيطري الأسبق: الكوليسترول المتواجد في البيض ليس ضارًا

الدكتور مصطفى بسطامي،
الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن
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قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن المربي يستسهل ويقوم بإطعام دواجن البياض بعض الأعلاف التي تعد في المنزل، معقبًا: “علف دواجن البياض لا يجوز اللعب فيه”.

وأضاف "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن تناول البيض مهم جدًا لأسنان الطفل، كما أنه مهم جدًا لزيادة التركيز، ولبشرة الطفل، مشيرًا إلى أن الطفل عليه أن يتناول بيضة يوميًا.

وأكد أن الكوليسترول المتواجد في البيض ليس ضارًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الكوليسترول الضار يأتي من الزيوت المهدرجة مثل السمن الصناعي وخلافه.
 

الدكتور مصطفى بسطامي الكوليسترول الموجود في البيض دواجن البياض