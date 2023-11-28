مالكوم ينقذ الهلال من التعادل مع نافباخور ويقوده لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا

أنقذ البرازيلي مالكوم فريقه الهلال من التعادل، وقاد الفريق إلى الفوز على نافباخور الأوزبكي 2-0، مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

سيطر الهلال على المباراة منذ البداية، وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، لكن سالم الدوسري أهدرها بوضعها خارج المرمى.

وواصل الهلال الضغط، وحصل على ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 68، لكن سالم الدوسري أهدرها مرة أخرى، لكن مالكوم نجح في تسجيل الهدف الأول للهلال من المرة الأولى بعد نزوله في الدقيقة 68.

وأضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 85، ليقود الفريق إلى الفوز وضمان التأهل إلى دور الـ16.

بهذه النتيجة، يتصدر الهلال المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين عن نافباخور صاحب المركز الثاني.