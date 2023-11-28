مرضي ودحام.. مسلسل تراثي فانتازي كوميدي بقضايا معاصرة في رمضان

يجرى حاليا تصوير مسلسل "مرضي ودحام" في قرية تم بناؤها خصيصًا لتناسب أحداث العمل المتوقع عرضة خلال شهر رمضان المقبل.



"مرضي ودحام" عمل تراثي كوميدي فانتازي يضم نخبة كبيرة من نجوم الكوميديا على رأسهم الفنان عبدالناصر درويش، وأحمد العونان، وسلطان الفرج، والفنان الإماراتي بلال عبدالله، وإيمان فيصل علي المهيني، ومنال الجارالله، وأحمد النجار، وغدير حسن، وفاطمة الطباخ، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، وتمت كتابة حلقات المسلسل من قبل ورشة مكونة من خمسة كتاب هم: محمد الكندري وتغريد الداود وعبدالله المعصب، وفيصل البلوشي، وبدر العمر، ولكل كاتب منهم لمستة الخاصة ستظهر من خلال حلقات متصلة منفصلة، فكل حلقة ستكون مستقلة بذاتها من حيث القصة والفكرة، ويتصدى لإخراج العمل المخرج عبدالله العراك.



تدور أحداث "مرضي ودحام" من خلال الصديقين مرضي "عبدالناصر درويش" ودحام "أحمد العونان، وهما نسايب في نفس الوقت كون دحام متزوج من مرضية شقيقة مرضي، والتي تجسد دورها الفنانة "ايمان فيصل ".



في المقابل هناك منزل بوماضي "سلطان الفرج" خال مرضي ومرضية الذي يعيش مع ابنته ظلايم "غدير حسن" وزوجها فرج "احمد النجار" وجميعهم يسكنون في فريج كله مجانين وعلى رأسهم "مرضي ودحام" فهما نصابان ويلعبان بالبيضة والحجر وكل يوم لديهما فكرة يتناقشان فيها مع مرضية ثم يبدأون في تنفيذها .



العمل بشكل عام مليء بالأحداث والقصص التي تناسب أجواء شهر رمضان الكريم، وبعيد كل البعد عن الأعمال التراثية الكوميدية التقليدية.