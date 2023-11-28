متحدث أونروا: 108 من زملائنا سقطوا في حرب غزة منذ 7 أكتوبر

قال كاظم أبو خلف، متحدث أونروا في القدس المحتلة، إن الهدنة ساعدت الفرق الخاصة بهم في الوصول إلى مناطق صعبة في غزة، وخاصة منطقة الشمال وكلما تتكشف حجم المأساة التي عاشها قطاع غزة مع توغلهم في القطاع، وتم إدخال المساعدات الضرورية ولكنها مقارنة بحجم الاحتياج تعد نقطة في بحر.

وأضاف متحدث أونروا في مداخلة هاتفية مع فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن 108 من زملائنا سقطوا خلال الحرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، مشيرا إلى ضرورة رفع سقف المساعدات التي تدخل القطاع مع الإسراع في إدخالها وبدون أي عوائق.

وتابع متحدث أونروا، أنهم يعملون بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر الفلسطيني لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة وحصر الأضرار المادية في القطاع، لتقييم الاحتياجات اللازمة للمدنيين وتم توزيع بعض اللوازم في 4 مراكز إيواء على الأقل.