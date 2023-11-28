فرنسا تثمن جهود مصر بعد إطلاق سراح 3 من مواطنيها ضمن المفرج عنهم من غزة

رحبت فرنسا بجهود الوساطة التى تبذلها مصر واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك قطر لدورها الحاسم، والتى تكللت بالإفراج عن الرهائن التى تحتجزهم حركة حماس فى غزة، وذلك بعد إطلاق سراح ثلاثة قاصرين فرنسيين- إسرائيليين ضمن الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين، مساء أمس الاثنين، فى إطار الهدنة بين إسرائيل وحماس.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، أن فرنسا ترحب وتعرب عن سعادتها بعد إطلاق سراح ثلاثة من مواطنيها ضمن الدفعة الرابعة لتبادل الأسرى والمحتجزين فى قطاع غزة، وهم إيتان وإيريز وسهار، مؤكدة أنهم وصلوا بآمان إلى إسرائيل.

وقالت الخارجية: "نشارك عائلات المفرج عنهم فرحتهم وفرحة عائلات جميع الرهائن الذين أطلق سراحهم مساء اليوم".

وأضافت الخارجية، أن إطلاق سراح الرهائن الفرنسيين في قطاع غزة يمثل أولوية قصوى، "نعمل بلا هوادة لتحقيق هذا الهدف، حيث لا يزال خمسة من المواطنين الفرنسيين في عداد المفقودين في الوقت الراهن".

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن مساء أمس، أن حماس أفرجت عن 11 إسرائيليا مستندا إلى معلومات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أن بين الرهائن المفرج عنهم من غزة 3 فرنسيين وألمانيان و6 أرجنتينيين.

وأعلن، في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل ليومين إضافيين في قطاع غزة، والتي أتاحت الإفراج عن رهائن وأسرى وإدخال مساعدات طارئة إلى قطاع غزة.