وكيل تعليم القاهرة تتفقد سير العملية التعليمية بمدارس حلوان

قامت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الادارات التعليمية، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية لمدرستي ناصر الإعدادية بنات عمر بن الخطاب الإبتدائية التابعتين لإدارة حلوان التعليمية .

وكان فى استقبالها أحمد مهنى مدير عام الإدارة مديري المدارس، حيث تفقدت الفصول الدراسية للإطمئنان على حسن سير العملية التعليمية داخلها، وفق توجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة بمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على جاهزية المدارس مقار اللجان الإنتخابية .

وأوصت وكيل تعليم القاهرة، الطلاب على الاجتهاد في الدراسة والمشاركة الفعالة في كافة الأنشطة المدرسية .

كما شددت على ضرورة التأكد من صيانة هذه المدارس مقار اللجان الانتخابية وظهورها بالمظهر اللائق، مع الحرص على وضع لجان إنتخابية في الدور الأول مراعاة للسادة كبار السن وإزالة كافة اللوائح من على الجدران، والتشديد على ضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين خلال الفترة من (١٠-١٢) ديسمبر المقبل، فترة انعقاد الانتخابات، مع وضع خطة لتحديد مكان لتجمع المعلمين والعاملين بالمدارس المخصصة كلجان انتخابية خلال هذه الفترة فى أقرب مدرسة لهم، وحصول طلاب هذه المدارس على إجازة خلال فترة الانتخابات.

وفى ختام الزيارة، توجهت بالشكر إلى مدير عام الإدارة، ومديري المدارس على جهودهم المبذولة مع أبنائنا الطلاب للارتقاء بمستواهم التعليمي