بالفيديو.. باحث سياسي: الأحداث الحالية أظهرت ضعفًا في إدارة "بايدن"

قال الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسي في شؤون الشرق الأوسط، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعاني انقسام أجيال، حيث أن بينهم جاليات صغيرة، كان لهم تغيير على مدار السنوات، ولكن ينحصر الصراع مع كبار السن، الذي لديهم تفكير تقليدي كلاسيكي، يحمل أسباباً كثيرة لدعم إسرائيل.

وأضاف "توفيق" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن نتائج الأحداث الحالية، ستكون في صالح ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، لقدرته على اتخاذ القرارات وتنفيذها، على عكس إدارة بايدن، والتي أظهرت ضعفاً شديداً، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتابع، أن واقعة إطلاق النار على 3 من الطلبة الجامعيين الفلسطينيين، لارتدائهم الكوفية والشال الفلسطيني، تنم على تطرف فكري وديني، ويدل على خطر شديد داخل المجتمع الأمريكي.

وأردف، الباحث السياسي في شؤون الشرق الأوسط، أن بعض الأشخاص الأجانب، لديهم كراهية وغضب تجاه كل مهاجر وعربي، وسنشهد هجمات كراهية، وردود فعل تؤدي إلى زيادة حدة الكراهية، خلال الفترة.