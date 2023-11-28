ads
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. خبير اقتصادي يكشف دلالات دخول استثمارات بـ10 مليارات دولار إلى مصر

الدكتور أسامة السعيد،
الدكتور أسامة السعيد، خبير اقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف الدكتور أسامة السعيد، خبير اقتصادي، وعملية كلية التجارة جامعة بني سويف، دلالات دخول 10 مليارات دولار استثمارات إلى مصر بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موضحا أن مصر الدولة الأولى في المنطقة في جذب الاستثمارات.

وقال "السعيد" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن كثير من الدول تتنافس على جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم.

وأكد أن المستثمر أمامه العديد من الفرص المتاحة ولكنه يختار وجهته بناء على العائد الاقتصادي الكبير والاستقرار السياسي والحكمة التي تدار بها الملفات على المستوى الدولي.

وأردف: انخفاض سعر العملة يعد محفزًا للمستثمرين ويتم اعتبارها ميزة تنافسية، موضحا: أن العالم شهد العديد من الأزمات غير المحببة للمستثمر مثل الحرب الروسية الأوكرانية وقبل كوفيد 19، ولكنهم اختاروا مصر رغم الأزمات.

الإستثمارات رئيس الوزراء مصر سعر العملة الحرب الروسية الاوكرانية