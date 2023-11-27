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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الهند تبحث شراء 31 طائرة "إم كيو-9 ريبر" مسيرة من أمريكا العام المقبل

الهند
الهند
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تبحث الهند إبرام صفقة تاريخية لشراء 31 طائرة مسيرة بدون طيار مسلحة من طراز "إم كيو-9 ريبر" من الولايات المتحدة بحلول شهر مارس المقبل، تقدر بنحو ثلاثة ملايين دولار أمريكي.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الإثنين، أن الصفقة تأتي بموجب إطار عمل بين الحكومتين حيث سيعقد مسئولوها سلسلة نهائية من المفاوضات بشأن الأمر بعد رد واشنطن على خطاب طلب من الهند لشراء الطائرات المسيرة، ومن المتوقع أن يوافق الكونجرس الأمريكي على الإمدادات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت عملية الشراء المتوقعة من الهند ظهرت خلال محادثات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره الأمريكي راجناث سينج، في العاصمة الهندية /نيودلهي/ في وقت سابق الشهر الجاري.

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