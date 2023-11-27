تحالف الأحزاب ينظم مؤتمرا لدعم السيسي لولاية جديدة في بورسعيد

عقد تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا، مؤتمرًا جماهيريًا، مساء اليوم الاثنين، بأحد فنادق محافظة بورسعيد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

بحضور 42 حزبًا.. تحالف الأحزاب ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ببورسعيد

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، وتطرقت كلمات المشاركين للحديث عن أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والتدقيق قبل الاختيار بين المرشحين، والتأكيد على أهمية توحيد الصف والالتفاف حول القيادة السياسية وتقديم مشهد ديمقراطي يعكس حجم ومكانة مصر الدولية والإقليمية، كما تحدثوا عن أسباب اختيار المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وإنجازاته ومواقفه.

شارك في المؤتمر محافظات القناة وشرق الدلتا، ووفد من ممثلي تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيًا، وعدد من قيادات وأعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، تحت إشراف أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية في بورسعيد.

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