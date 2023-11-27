فيليب بوليس يكتب: صوت الحرية.. الأسباب الحقيقية لمحاولة فرض الرقابة على الفيلم «المزعج»

صوت الحرية

على الرغم من أن "صوت الحرية" حقق نجاحًا هائلًا هذا الصيف في الولايات المتحدة، إلا أن عرضه في فرنسا في ١٥ نوفمبر كان صعبًا. على سبيل المثال، في باريس، يتم بثه في ٣ دور عرض فقط. علاوة على ذلك، لولا المبادرة القوية التي قدمها المضيف التليفزيوني السابق كارل زيرو، ربما لم يكن من الممكن إطلاق هذا الفيلم في فرنسا. على الرغم من ميزانيته المتواضعة البالغة ١٤.٦ مليون دولار والعديد من الجدل، فقد تفوق الفيلم على الأفلام الرائجة مثل Indiana Jones ٥ وMission Impossible ٧ عبر المحيط الأطلسي.

ولا يمكن إنكار أن الغالبية العظمى من الصحافة الفرنسية، مثل الصحافة الأمريكية، لا تؤيد هذا الفيلم. تتجلى المعارضة الشرسة من خلال الانتقادات اللاذعة، التي تركز بشكل أساسي على الاتهامات التي ينقلها الفيلم ويلعب في أيدي نظريات المؤامرة. الأمر المؤكد هو أن المخرج ينفي ذلك وأن الفيلم نفسه لا يستهدف بأي حال من الأحوال أشخاصًا أو مؤسسات معينة. ولذلك لم يكن من الممكن أن نتوقع انتقادات أكثر دقة للتمييز بين الفيلم من جهة، وبين وجود حركات المؤامرة من جهة أخرى، وهو ما لا ينبغي تجاهله. لم يكن هذا هو الحال، وهذه الصرخة الجماعية فاجأت، بل وثارت، العديد من المتفرجين. لكن في الواقع، تبين أن هذا العداء الجماعي متماسك تمامًا. حتى أنه ينبع من المنطق العنيد تفسيرات!

بداية، ما هو موضوع الفيلم؟ صوت الحرية هو فيلم مثير يدين الاتجار بالأطفال لصالح شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال. وهو مستوحى من أحداث حقيقية مستوحاة من تجربة تيم بالارد، العميل الفيدرالي الأمريكي السابق، الذي يلعب دوره الممثل جيم كافيزيل. يشرع الأخير في عملية إنقاذ الأطفال ضحايا الشبكات التي تحولهم إلى العبودية الجنسية. تجري الأحداث في أمريكا اللاتينية. الفيلم في نفس الوقت آسر، يحبس الأنفاس، مزعج، قاس ومؤثر. إنه لا يقع أبدًا في نوع من التلصص الغامض وغير الصحي. لقد خرجنا منزعجين على أقل تقدير. يريد كاتب السيناريو والمخرج أليخاندرو مونتيفيردي، المكسيكي الجنسية، تسليط الضوء على الاتجار بالبشر وخاصة الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي.

أحد الانتقادات الموجهة للفيلم يدور حول عدم دقة الأرقام المقدمة بشأن هذا الاتجار بالبشر. لكن أليست هذه مشكلة حقيقية؟ وكما تشير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فمن الصعب تحديد حجم هذا الاتجار بسبب طبيعته السرية سنويا. ويقدر عدد الأشخاص "المجندين" والمستغلين في جميع أنحاء العالم كل عام بنحو ٢٥ مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال. علاوة على ذلك، يمكننا أن نقرأ أنه في عام ٢٠٢١، تم الإبلاغ عن ٨٥ مليون مقطع فيديو وصورة تتضمن اعتداءات جنسية على قاصرين في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، تعرب السلطات في العديد من البلدان عن قلقها إزاء الزيادة المتزايدة في حالات اغتصاب الأطفال الصغار جدًا عبر الإنترنت، والتي تكون مصحوبة أحيانًا بأعمال همجية وتعذيب.

وخاصة منذ أزمة كوفيد-١٩. ومن الواضح أن بعض الأرقام قد تكون غير دقيقة لأنه لا يمكن التحقق منها. وعلى الرغم من الطبيعة التقديرية لهذه البيانات، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذه الظاهرة غير ذات أهمية. الجدل حول هذه الأرقام لا طائل منه، وليس من المرجح بأي حال من الأحوال أن يقلل من خطورة الوضع.

ويأتي الجدل الأكثر ضراوة من حقيقة أن الاتجار بالأطفال يقع في قلب نظريات المؤامرة، ولا سيما تلك التي تروج لها حركة QAnon الأمريكية. تؤكد هذه الحركة، من بين أمور أخرى، أن النخب العالمية تدير شبكات الاستغلال الجنسي للأطفال، ومن بينها أولئك الذين يوصفون بأنهم مشتهي الأطفال الشيطانيين. وفيما يتعلق بالأخيرة، طرح أنصار هذه الحركة فكرة تعرض الأطفال للإيذاء من أجل استخلاص مادة الأدرينوكروم من دمائهم، وهي مادة يُزعم أنها تتمتع بخصائص تجديد الشباب. كان الممثل الرئيسي، جيم كافيزيل، والبطل الذي ألهمه الفيلم، تيم بالارد، ينقلان بعض نظريات المؤامرة مما أثار استياء أليخاندرو مونتيفردي الشديد الذي نأى بنفسه تمامًا وبشكل لا لبس فيه عن مواقف هاتين الشخصيتين.

إذا تناول الفيلم موضوعًا أصيلًا ومهمًا جدًا، وإذا لم يحمل نظريات المؤامرة، وإذا لم يكن المخرج متهمًا بالترويج لها، فمن المشروع أن نتفاجأ بعدم وجود فارق بسيط في الانتقادات التي تجتمع جميعها في الفيلم. اتجاه اللفت التآمري. كان من السهل التمييز، واغتنام الفرصة للكشف عن سخافة، بل وجنون، النظريات التي تروج لها حركة QAnon. لم يكن هذا هو الحال وكانت نظرية المؤامرة "البيئة" في النهاية ذريعة لمحاولة تشويه سمعة الفيلم. الأسباب الحقيقية لهذه التهمة الموجهة ضد هذا الفيلم تكمن في مكان آخر ولم يتم ذكرها صراحة. وهي في الحقيقة أيديولوجية وسياسية.

بداية، لا يتناسب هذا الفيلم على الإطلاق مع إطار الأيديولوجية التقدمية التي تهيمن إلى حد كبير على المجال السمعي البصري. فهي لا تفي بمعايير معينة فحسب، بل إنها تتعارض أيضًا مع هذه الأيديولوجية. كل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على الإعلانات والمسلسلات التليفزيونية وإنتاجات هوليود وأفلام ديزني وما إلى ذلك، لتفهم أن المنتج السمعي البصري اليوم يجب أن يعزز بالضرورة الشمولية والتنوع و"العيش بشكل جيد معًا" للحصول على موافقة من "المصرح به والمصرح به" البيئات. ومن دون هذه الموافقة، ستبقى الأبواب موصدة بشكل كبير، وستكون الانتقادات شديدة، ومن المرجح أن يبقى البحث عن الأموال والإعانات دون جدوى. من الواضح أن فيلم صوت الحرية لا يعرض شخصيات مرتبطة بشكل صريح بمجتمع LGBT، ولا شخصيات من ذوي الإعاقة. طاقم العمل الرئيسي هو في الغالب من الذكور والقوقازيين. وعندما يكون هناك تنوع، خاصة مع الشخصيات الثانوية المكسيكية والكولومبية، فإنه يرتبط بعشيرة المتاجرين بالبشر. ومن الواضح أن هذا لا يسير في اتجاه "العيش بشكل جيد معًا". وهذا خطأ لا يغتفر في نظر التقدميين الذين يروجون للهجرة الجماعية والتعددية الثقافية والتنوع.

إذن، ينقل هذا الفيلم و"نظامه البيئي" قيمًا محافظة، لا تفشل في إغضاب التقدميين. على سبيل المثال، في الفيلم، الإشارات إلى الله متكررة جدًا. تم تصوير الممثل الرئيسي، جيم كافيزيل، الذي برز في الدور الرئيسي لفيلم "آلام المسيح" للمخرج ميل جيبسون، على أنه كاثوليكي أصولي. تم تقديم تيم بالارد، البطل الذي استلهم الفيلم منه، على أنه طائفة مورمونية ملتزمة للغاية وأب لتسعة أطفال. كل هؤلاء الأشخاص يروجون بشكل غير مباشر للأسرة التقليدية. دون أن ننسى شركة توزيع الفيلم Angel Studios التي ستكون موزعًا متخصصًا في الأفلام الإنجيلية. وفوق كل ذلك، نعلم أن أتباع حركة QAnon متعاطفون مع الحزب الجمهوري، وأن الفيلم وتيم بالارد قد حازا على تعاطف دونالد ترامب. يكفي لدفع التقدميين إلى الجنون.

هذا الرفض الهائل لهذا الفيلم هو للأسف من أعراض عصرنا. إن الانقسام الأيديولوجي والتسييس الشديد لكل الأحداث، مهما كانت، يؤدي إلى منطق عشائري تكون فيه التصورات والتفكير انتقائيا.

الانتماء إلى القبيلة له الأولوية على كل شيء آخر. إنه يملي علينا ما يحق لنا أن نتفاعل معه، وأن نغضب، وأن نشعر بالأسف عليه، وأن نفكر فيه. منطق عشائري يسود فيه سوء النية والتحيز والعمى وازدواجية المعايير والنسبية. بالنسبة لهذا الفيلم، ليس السبب هو المهم، بل "الشخص" الذي يحمله! ومن ثم، هناك الأسباب التي تسير في اتجاه الأيديولوجية السائدة، وهناك الأسباب الأخرى. وبغض النظر عن أهميتهم، فإن ما يهم هو مساهمتهم في الدفاع عن القيم التقدمية وتعزيزها. وفي نفس السياق، هناك حقائق لا قيمة لها ولا ينبغي رؤيتها لأنها مزعجة. وإذا تمكنوا من اجتياز مرشح الرقابة، فسيتم تصغير حجمهم أو حتى جعلهم غير مرئيين. في كثير من المواضيع، لا يتعلق الأمر بالتفكير، بل بالتفكير الجيد. الأيديولوجيا تخنق الذكاء والعقل والتفكير النقدي والموضوعية والإرادة الحرة. يولد الشعور بالظلم. تدعو التقدمية إلى الانفتاح على "الآخر"، ولكن بالتأكيد ليس على "الشخص" الذي لا ينتمي إلى العشيرة التي يُنظر إليها على أنها "الصالحة"، أي "الصالحة".

إن الرفض الشامل وغير المشروط لهذا الفيلم، بمقاربة وحشية وكاريكاتورية وعقائدية، لا يعزز تسليط الضوء المشروع على القضية التي يدافع عنها، وهي مكافحة الاتجار بالأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي. بل إن هذا قد يؤدي إلى الإضرار بهذه القضية، التي تشكل مفارقة فظيعة بالنسبة للأشخاص الذين يقدمون أنفسهم في عشيرة "الخير". وأخيرا، من غير المرجح أن يؤدي الافتقار إلى التمييز إلى مكافحة نظريات المؤامرة. على العكس من ذلك، فإن هذا الاتحاد الضخم لوسائل الإعلام يؤدي إلى نتائج عكسية تماما ولا يمكن إلا أن يصب في مصلحة الحركات التي تروج لهذه النظريات. المفارقة المأساوية!.

فيليب بوليس: خريج كلية إدارة الأعمال حاصل على درجة الماجستير فى الإدارة ويهتم بالقضايا الاجتماعية الكبرى وحرية التعبير ويركز فى مقالاته على مفهوم حركة الووكيزم (أو الصحوة) وأصولها وآثارها المدمرة فى المجتمعات الغربية، ثم مفهوم التفكيك، ونظرية النوع وغيرها من المواضيع المهمة.. لكنه هنا يطرح قضية مهمة حول فيلم "صوت الحرية" وما أثاره من جدل فى الغرب.