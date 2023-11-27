رئيس جامعة المنوفية ضيفًا في حوار تليفزيوني بقناة كلية الإعلام التي تعد لبثها على اليوتيوب

استضافت كلية الإعلام جامعة المنوفية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة في حواراً تليفزيونياً باستديوهات الكلية ليكون الحوار الافتتاحي لانطلاق قناة اليوتيوب لكلية الإعلام المزمع افتتاحها قريباً.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالجهود الكبيرة المبذولة وتواجده في وسط كوكبة من إعلاميين المستقبل مشيداً باستوديوهات الكلية والتجهيزات الكبيرة التي تضاهي استيديوهات القنوات الفضائية، مؤكداً على ضرورة البدء الفوري للبث المباشر لقناة كلية الإعلام لتكون بمثابة صوت الجامعة للعالم.

وأكد رئيس الجامعة علي ضرورة اسغلال الكوادر الموجودة بالجامعة في جميع التخصصات وبناء الشركات الدولية وعقد المزيد من بروكولات التعاون لتبادل الخبرات والمهارات وفقاً لتوجه الدولة ووزارة التعليم العالي.

وكشف رئيس الجامعة في حواره عن البرامج الجديدة التي تقدمها جامعة المنوفية الأهلية في القطاع الصحي والتكنولوجي والهندسي، وقطاع العلوم الإنسانية مؤكداً أنها مدعمه من قبل الدولة تكاد تكون بالتكلفة الفعلية للدراسة وذلك حرصاً علي نشر العلم والمعرفة لجميع فئات المجتمع.



وأكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالمستشفيات الجامعية ودورها الخدمي وما تسعى له من الااستمرار في التطويرها وإدخال الأجهزة الجديدة وإنشاء المدينة الطبية الجديدة وتطوير مركز علاج الأورام ليكون علي غرار معهد الأورام بالقاهرة، حيث وافق مجلس الجامعة علي إنشاء المعهد القومي للأورام بالجامعة .

و تحدث رئيس الجامعة عن دعم الجامعة لبرنامج "ادرس

في مصر" والإهتمام بالطلاب الوافدين وحرص الجامعة علي تبادل الثقافات بين الدول.

وأكد القاصد علي ضرورة مواكبة الحديث في العالم واستغلال الثورة المعلوماتية والثورات الصناعية لخلق جيل من رواد الأعمال، مشددًا على أن الطالب لابد أن يبحث ويسعى للتأهيل لسوق العمل.

وعلي هامش اللقاء قام رئيس الجامعة بافتتاح المعرض الفني المقام ضمن فعاليات مهرجان الاسبوع الثقافي البيئي لخدمة المجتمع تحت شعار "صوت الطبيعة" حيث أشاد بالأعمال الفنية لطلاب وطالبات الكلية معربا عن سعادته بأن تزخر الكلية بالفنانين البارعين داعياً الطلاب بأن يستثمروا مواهبهم في الأعمال الحرة والمشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل مختلفة ومتنوعة.

وفي نهاية اللقاء أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده في كلية الإعلام وجميع الكليات الناشئة وفخور جداً بما تشهده الكلية من تقدم وما تحويه من كوادر إعلامية متميزة وفنانين بارعين مؤكداً علي حرص الجامعة الدائم علي تقديم الدعم المالي والفني للكلية.