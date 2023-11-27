ads
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بحضور 10 ٱلأف مواطن.. "مستقبل وطن" الفيوم ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد السيسي

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة والدعم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم برئاسة النائب عبد القادر الجارحي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، اليوم الاثنين، بمدينة الفيوم لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وذلك بحضور جماهيرى حاشد تجاوز أكثر من عشرة آلاف مواطن من كافة مراكز وقرى محافظة الفيوم. 

شارك في المؤتمر الجماهيري، النائب محمد الجارحى  الٱمين المساعد لحزب مستقبل وطن والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالمحافظة، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، ثم عرض فيلم  نفذتة ٱمانة إعلام المحافظة عن الإنجازات التي تمت بالفيوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما اشار النائب عبد القادر الجارحي ٱمين الحزب بالمحافظة  الى أن مصر كانت ومازالت حصن افريقيا وقلعة العرب، مؤكدا على أن  حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية  كبيرة ومع ذلك لم تخضع فى يوم من الايام، مضيفا أن القيادة السياسية لم ولن تخضع ولا تقبل الإملاءات، قائلا إن مصر هى ام الدنيا وستظل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبا الجميع الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لإستكمال مسيرة التنمية والإستقرار.

ولفت على أن حزب مستقبل وطن يؤيد موقف الدولة والقيادة السياسية فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أرض مصر والدفاع عن القضية الفلسطينية. 

وفي كلمته ٱكد النائب يوسف الشاذلي ٱمين تنظيم المحافظة على ضرورة أن نوصل رسالة للقيادة السياسية وللعالم أجمع بأن مصر قادرة على أن تتخطى أى صعوبات بقوة شعبها ووقوفه خلف قيادته للحفاظ على أمن واستقرار الدولة، مؤكدا أيضا على أن مصر ستظل الظهر والسند للقضية الفلسطينية   وأعلن تأييده الكامل ومساندته للرئيس السيسى لقيادة مصر فى تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن الفيوم سوف تشهد مشاركة كبيرة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ودعا الحضور للحشد امام اللجان وان تظهر الفيوم بالمظهر اللائق ايام ١٠, ١١، ١٢/ /١٢/ ٢٠٢٣. 

ومن جانبه، طالب الشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، الحضور بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد العهد، إنطلاقا من الواجب الوطني وإيمانا بأهمية الأمن والأمان والإستقرار .

وأكد على أن هذا الدعم نابعا من حبنا وعشقنا لهذا الوطن وترابه  ودعا الجميع لأهمية المشاركة الإيجابية لتظل مصر بلد الامن والامان كما ذكرت بالقرآن الكريم. 

فيما اكد القمص انجيلوس ممثل الكنيسة على حب الأقباط لدولتهم ومساندتهم للقيادة السياسية  في مواجهة كافة التحديات التي تواجة الدولة المصرية وأن هذا الحب والدعم يأتى لثلاث اعتبارات أساسية شخصية الرئيس الذى يتمتع بكاريزما ومصداقية، وطنيته العالية وحبه لتراب الوطن  والإعتبار الثالث لانجازاته فى كافة المجالات. 
وفى ختام المؤتمر هتف الجميع بحب مصر وبدعمه للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية.

inbound7246428280762211913
inbound7246428280762211913
inbound885165960720650626
inbound885165960720650626
inbound6944151689508285260
inbound6944151689508285260
inbound4737766852514301582
inbound4737766852514301582
inbound2547189522003051141
inbound2547189522003051141
inbound1841189730504485807
inbound1841189730504485807
inbound8112275109632608379
inbound8112275109632608379
inbound3397032304461088224
inbound3397032304461088224
inbound7250281975785199590
inbound7250281975785199590
inbound5078447316532838985
inbound5078447316532838985
inbound1203831669148431231
inbound1203831669148431231
inbound3175749902861051068
inbound3175749902861051068
inbound1953200126230171555
inbound1953200126230171555
inbound7944468082550632717
inbound7944468082550632717
inbound8344698051151770879
inbound8344698051151770879
inbound1449766585855013306
inbound1449766585855013306
inbound9176995102887748473
inbound9176995102887748473
inbound5584555998821311531
inbound5584555998821311531
inbound9134138114964486186
inbound9134138114964486186
inbound8911959193723067079
inbound8911959193723067079
inbound3992336881327184041
inbound3992336881327184041
inbound6735520018310635875
inbound6735520018310635875
inbound7839501430607965073
inbound7839501430607965073
inbound1340195952721036193
inbound1340195952721036193
inbound935944442133866980
inbound935944442133866980
inbound547588618987314101
inbound547588618987314101
inbound8070132737208301836
inbound8070132737208301836
inbound8867222646649803683
inbound8867222646649803683
inbound1852870053749611651
inbound1852870053749611651
inbound5398294434427071366
inbound5398294434427071366
inbound635145529898378635
inbound635145529898378635
inbound8378508917783992350
inbound8378508917783992350
الانتخابات الرئاسية مستقبل وطن الفيوم مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي - الرئيس عبدالفتاح السيسي الفيوم