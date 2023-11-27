بحضور 10 ٱلأف مواطن.. "مستقبل وطن" الفيوم ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لتأييد السيسي

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم برئاسة النائب عبد القادر الجارحي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، اليوم الاثنين، بمدينة الفيوم لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وذلك بحضور جماهيرى حاشد تجاوز أكثر من عشرة آلاف مواطن من كافة مراكز وقرى محافظة الفيوم.

شارك في المؤتمر الجماهيري، النائب محمد الجارحى الٱمين المساعد لحزب مستقبل وطن والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالمحافظة، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، ثم عرض فيلم نفذتة ٱمانة إعلام المحافظة عن الإنجازات التي تمت بالفيوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما اشار النائب عبد القادر الجارحي ٱمين الحزب بالمحافظة الى أن مصر كانت ومازالت حصن افريقيا وقلعة العرب، مؤكدا على أن حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية كبيرة ومع ذلك لم تخضع فى يوم من الايام، مضيفا أن القيادة السياسية لم ولن تخضع ولا تقبل الإملاءات، قائلا إن مصر هى ام الدنيا وستظل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبا الجميع الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لإستكمال مسيرة التنمية والإستقرار.

ولفت على أن حزب مستقبل وطن يؤيد موقف الدولة والقيادة السياسية فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أرض مصر والدفاع عن القضية الفلسطينية.

وفي كلمته ٱكد النائب يوسف الشاذلي ٱمين تنظيم المحافظة على ضرورة أن نوصل رسالة للقيادة السياسية وللعالم أجمع بأن مصر قادرة على أن تتخطى أى صعوبات بقوة شعبها ووقوفه خلف قيادته للحفاظ على أمن واستقرار الدولة، مؤكدا أيضا على أن مصر ستظل الظهر والسند للقضية الفلسطينية وأعلن تأييده الكامل ومساندته للرئيس السيسى لقيادة مصر فى تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن، مؤكدا أن الفيوم سوف تشهد مشاركة كبيرة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ودعا الحضور للحشد امام اللجان وان تظهر الفيوم بالمظهر اللائق ايام ١٠, ١١، ١٢/ /١٢/ ٢٠٢٣.

ومن جانبه، طالب الشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، الحضور بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد العهد، إنطلاقا من الواجب الوطني وإيمانا بأهمية الأمن والأمان والإستقرار .

وأكد على أن هذا الدعم نابعا من حبنا وعشقنا لهذا الوطن وترابه ودعا الجميع لأهمية المشاركة الإيجابية لتظل مصر بلد الامن والامان كما ذكرت بالقرآن الكريم.

فيما اكد القمص انجيلوس ممثل الكنيسة على حب الأقباط لدولتهم ومساندتهم للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات التي تواجة الدولة المصرية وأن هذا الحب والدعم يأتى لثلاث اعتبارات أساسية شخصية الرئيس الذى يتمتع بكاريزما ومصداقية، وطنيته العالية وحبه لتراب الوطن والإعتبار الثالث لانجازاته فى كافة المجالات.

وفى ختام المؤتمر هتف الجميع بحب مصر وبدعمه للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية.

inbound7246428280762211913

inbound885165960720650626

inbound6944151689508285260

inbound4737766852514301582

inbound2547189522003051141

inbound1841189730504485807

inbound8112275109632608379

inbound3397032304461088224

inbound7250281975785199590

inbound5078447316532838985

inbound1203831669148431231

inbound3175749902861051068

inbound1953200126230171555

inbound7944468082550632717

inbound8344698051151770879

inbound1449766585855013306

inbound9176995102887748473

inbound5584555998821311531

inbound9134138114964486186

inbound8911959193723067079

inbound3992336881327184041

inbound6735520018310635875

inbound7839501430607965073

inbound1340195952721036193

inbound935944442133866980

inbound547588618987314101

inbound8070132737208301836

inbound8867222646649803683

inbound1852870053749611651

inbound5398294434427071366

inbound635145529898378635