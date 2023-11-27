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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

صور| «نورا علي» تستقبل نائبة رئيس مقاطعة جيانغ سو الصينية

نورا علي
نورا علي
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استقبلت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، شو بينغ، نائبة رئيس مقاطعة جيانغ سو الصينية.

وجاء ذلك خلال زيارتها الرسمية لمقر مجلس النواب، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتي تشهد زخمًا كبيرًا بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وشهدت أروقة المجلس عقد جلسة مباحثات بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، ووفد صيني رفيع المستوى برفقة نائبة رئيس المقاطعة.

وتبادل الطرفان بحث آليات العمل المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البناء على كافة المستويات خلال المرحلة القادمة.

كما شهد اللقاء استعراض حجم النجاحات والإنجازات، وكذلك حجم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحقق في مصر خلال السنوات الماضية بفضل قيادتها السياسية الحكيمة.

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النائبة نورا على شو بينغ مجلس النواب