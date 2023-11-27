صور| «نورا علي» تستقبل نائبة رئيس مقاطعة جيانغ سو الصينية

استقبلت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، شو بينغ، نائبة رئيس مقاطعة جيانغ سو الصينية.

وجاء ذلك خلال زيارتها الرسمية لمقر مجلس النواب، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتي تشهد زخمًا كبيرًا بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وشهدت أروقة المجلس عقد جلسة مباحثات بحضور المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، ووفد صيني رفيع المستوى برفقة نائبة رئيس المقاطعة.

وتبادل الطرفان بحث آليات العمل المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون البناء على كافة المستويات خلال المرحلة القادمة.

كما شهد اللقاء استعراض حجم النجاحات والإنجازات، وكذلك حجم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحقق في مصر خلال السنوات الماضية بفضل قيادتها السياسية الحكيمة.

bae22700-bace-4858-bb70-6500558b6050

132daec8-8816-468a-89f9-9b62614473b8

09524ffd-a28a-4cc6-a48f-c596efe739da

585b8ee7-0852-4011-b0c5-41e6d86611d3

d000c85c-ca66-4167-acb7-17b7979b3808

81f40e28-e326-42c8-b62b-79cd6c532f2b

6c423e48-f1e3-4fe4-abba-5a13e9a31b48

91fded5d-b314-47e8-a7aa-a15f4fec2257

d0b6994e-df0b-4653-b91e-f5c84ad85bd7

18b9372e-51ee-4b0e-b6fc-8ce2a9cbf6eb