إسرائيل تتفق مع إيلون ماسك على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وزير الاتصالات توصل إلى اتفاق مع إيلون ماسك على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي في قطاع غزة إلا بموافقة إسرائيل، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وكتب ماسك، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين: «نتيجة لهذا الاتفاق المهم، لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، بما في ذلك قطاع غزة».

وزعم أن الأمر «حيوي لكل من يرغب في عالم أفضل خالٍ من الشر ومعاداة السامية».

وأكمل: «خلال فترة وجودك في إسرائيل، آمل أن تتمكن من اكتساب رؤية قيمة، وأن تكون بمثابة نقطة انطلاق للمساعي المستقبلية، فضلاً عن تعزيز علاقتك مع الشعب اليهودي والقيم التي نتقاسمها مع العالم أجمع»